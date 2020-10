Ventimiglia: danni del maltempo, attesa per il piano di emergenza del Governo. Scullino “Ci riconoscano ciò che è giusto” (Video)

Mentre Ventimiglia pensa al futuro con l’ingresso delle prime imbarcazioni al porto di ‘Cala del Forte’, non può dimenticare il dramma che molte zone del centro stanno vivendo da quando l’alluvione di inizio ottobre ha stravolto le vite di molti. L’amministrazione sta seguendo con attenzione le varie fasi che porteranno ai finanziamenti dei danni patiti per colpa del maltempo.

“La situazione in centro sta migliorando, in nove giorni abbiamo fatto di tutto per togliere fango e acqua, affrontare i gravi danni dei privati e poi quelli che hanno subito le opere pubbliche - dichiara ai nostri microfoni il sindaco Gaetano Scullino - stiamo aspettando che il Governo sottoscriva il piano di emergenza e che ci riconosca quello che è giusto, da soli non possiamo affrontare il costo di 54 milioni solo per il patrimonio pubblico, per i privati penso che siano almeno tre volte tanto”.

Le dichiarazioni del sindaco Gaetano Scullino