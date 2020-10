Sanremo: dopo la nostra segnalazione sono state subito sistemate le due 'pigne' di via Escoffier

Intervento a tempo di record da parte del Comune di Sanremo per la sistemazione delle due 'pigne' di via Escoffier, all'ingresso del tunnel che porta in via Palazzo. Sono il simbolo dell'ingresso nel centro storico matuziano (la 'Pigna', appunto) e da qualche giorno erano state nuovamente abbattute e abbandonate in un angolo desolato.

Ora, grazie anche alla nostra segnalazione, sono tornate al loro posto. Si spera anche che, grazie alle molte telecamere di videosorveglianza presenti in zona, si possa anche risalire ai responsabili del loro continuo abbattimento.