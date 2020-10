Lions Club Arma e Taggia solidarietà e vicinanza al territorio colpito dall’evento meteo del 2 ottobre

Il Lions Club Arma e Taggia nella giornata di ieri ha consegnato alla Protezione Civile di Taggia due motoseghe, che vanno così ad incrementare la necessaria scorta di attrezzature dell’attivo Corpo della nostra Protezione Civile.

La Protezione Civile di Taggia anche durante questo drammatico evento alluvionale ha dimostrato efficacia ed attaccamento al territorio, attaccamento al territorio fortemente radicato anche tra i soci del Lions Club Arma e Taggia. Da questo connubio tra le associazioni, che si protrae da anni, nasce la volontà da parte del Club Lions di disporre laddove possibile aiuti economici o sotto forma di attrezzature agli amici della Protezione Civile.

Il Lions Club ha così voluto donare le due motoseghe, augurandosi che le stesse non debbano purtroppo essere utilizzate unicamente per tipologie di eventi come quelli recentemente avvenuti e che hanno duramente colpito il nostro entroterra, così come le vicine vallate.

Alla cerimonia di consegna ha partecipato una rappresentanza della Protezione Civile e del Lions Club nelle persone del Presidente Pro tempore Carlo Ascheri, i soci Mino Casagrande, Gianni Cozzitorto, il Presidente di Zona Ernesto Fresca Franzoni e nella doppia veste di socio Lions e volontario della Protezione Civile di Taggia Alessandra Cerri.