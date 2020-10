Imperia la cooperativa Jobel festeggia l’esame di italiano per alcuni studenti stranieri

Il centro di accoglienza straordinaria della cooperativa Jobel di Imperia festeggia un altro importante traguardo di integrazione e di formazione scolastica.

Dopo il conseguimento della licenza media, ottenuta quest’estate da alcuni beneficiari, altri studenti e studentesse hanno superato la settimana scorsa gli esami di italiano di livello A2 al CPIA di Imperia. Anche per gli stranieri frequentanti i corsi di italiano, presso i CPIA così come presso le diverse associazioni e cooperative attive sul territorio, l'ultimo anno scolastico è stato fortemente segnato dall'interruzione della normale attività didattica in classe.

“La didattica a distanza – evidenziano i responsabili della coop - ha per molti di loro rappresentato un problema linguistico e relazionale difficile da affrontare. Per questo motivo consideriamo ancora più meritevole il superamento di questo traguardo. A tutti loro vanno le nostre più vive congratulazioni e i nostri più sinceri auguri”.