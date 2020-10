Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 16 a domenica 18 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

Imperia Choco Fest ‘Festa del Cioccolato' in via Cascione a Porto Maurizio

VENERDI’ 16 OTTOBRE

IMPERIA



10.00-20.00. Imperia Choco Fest ‘Festa del Cioccolato’: degustazioni, laboratori, Showcooking, sculture e prelibatezze. Zona pedonale di Via Cascione, fino al 18 ottobre (info)



BORDIGHERA



21.00. Primo incontro del percorso a cadenza quindicinale su ‘Il ‘mistero’ del Canto Gregoriano’ tenuto da Marco Peron a cura della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e dell'Associazione Musicale ‘G. B. Pergolesi’ di Vallecrosia. Salone dell'Ex Seminario Vescovile, via Aurelia 142, info e prenotazioni 338 6145844



FRANCIA

MONACO

19.00. Per ‘Cine-club’, proiezione del film ‘Le Mans '66- La grande sfida’ di James Mangold (2019). Mediateca di Monaco - Biblioteca Louis Notari (info)

19.30. Concerto di beneficienza ‘Voice in Progresse’ a tema su ‘Nulla è impossibile quando ci credi veramente’, a cura dell'Associazione monegasca per l'America Latina. Théâtre des Variétés

20.30. Rappresentazioni coreografiche dei Balletti di Monte-Carlo ‘Altro Canto!’ e ‘Vers un pays sage’ di Jean-Christophe Maillot. Salles des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



20.30. ‘Scylla et Glaucus’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con la soprano Camille Poul. Eglise St François de Paule (più info)



SABATO 17 OTTOBRE

SANREMO



20.30. Cucina d’autore firmata Elior al Casinò con il gala enogastronomico basato sulle tipicità della Toscana. Roof Garden del Casinò municipale, info e prenotazioni 0184.595266 (più info)

IMPERIA



10.00-20.00. Imperia Choco Fest ‘Festa del Cioccolato’: degustazioni, laboratori, Showcooking, sculture e prelibatezze. Zona pedonale di Via Cascione, fino al 18 ottobre (info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)

21.00. Concerto in Suffragio delle Vittime del Covid con la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’ diretta dal M° Marco Orazio Vallone. Conduce Antonio Carli. Basilica di San Giovanni Battista, prenotazioni QUI

VENTIMIGLIA

16.00. ‘L’Angelo della Pace: la sua storia e altre storie’: conferenza sul restauro della scultura di Elio Lentini, monumento ai Caduti nel cimitero di Calvo San Pancrazio. Intervengono Rita Zanolla, Cristina Kadjar, Elio Lentini, Danilo Gnech. Modera Mara Cilli. Sala conferenze Sant’Agostino, Piazza Bassi 1, info e prenotazioni 339 2222275

16.00. Per il 23esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio: dalle origini ai giorni nostri’, intervento di Silvia Sandrone, Conservatore Musée des Merveilles di Tenda, su ‘Archeologia in Val Roia’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

OSPEDALETTI

21.00. ‘Cantico della Bellezza’: iniziativa culturale dedicata alla memoria del giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018) con spettacolo ‘Saladino Cavaliere. Un’esperienza musico-teatrale’ liberamente tratto da ‘L’Ordène de Chevalerie’ messo in scena dalla compagnia ‘Alfieri di Castel Bajardo’ con musici e attori di Sanremo e dell’entroterra, e la consulenza registica di Umberto Salemi. La Piccola, ingresso libero

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Surf & Sea Open Days’: prove gratuite di surf, sup, yoga, trekking, e-bike. In spiaggia alla fine di Viale Torino in zona S. Anna, anche domani (il programma a questo link)



ENTOTERRA

PRELÀ



14.30. ‘La Contea di Pietralata, Prelà Vasia Castello’: escursione aperta a tutti per aiutare i territori alluvionati con ricavato interamente devoluto al Comune di Molini di Triora. Ritrovo a Molini di Prelà zona bivio per Vasia dopo la farmacia, info 346 7944194 (più info)



FRANCIA

MONACO

12.00-18.00. 8° Mùnegu Dance Event, con i coreografi americani Jo Thompson Szymanski e John Robinson, a cura dei Mùnegu Country Western Dance. Dalle 19.30 in poi, serata danzante. Espace Léo Ferré (più info)

20.30. Rappresentazioni coreografiche dei Balletti di Monte-Carlo ‘Altro Canto!’ e ‘Vers un pays sage’ di Jean-Christophe Maillot. Salles des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)





DOMENICA 18 OTTOBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Fled Duo’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



10.00-20.00. Imperia Choco Fest ‘Festa del Cioccolato’: degustazioni, laboratori, Showcooking, sculture e prelibatezze. Zona pedonale di Via Cascione, fino al 18 ottobre (info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)



15.30. Visita guidata a palazzo Guarneri al Parasio a cura del ‘Comitato Sotto Tina’, in collaborazione con Cumpagnia de l’Urivu, Provincia e Comune di Imperia

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00. Visita guidata del centro storico di Ventimiglia e degustazione di prodotti tipici. Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita

BORDIGHERA



9.30-18.00. ‘Dog Show’: expo canina Organizzata dall’Associazione Decima Musa in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila e con l’allevamento deiBordigotti. Giardini Lowe (locandina)



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Surf & Sea Open Days’: prove gratuite di surf, sup, yoga, trekking, e-bike. In spiaggia alla fine di Viale Torino in zona S. Anna (il programma a questo link)

ENTROTERRA

BORGOMARO



9.30. Escursione da Borgomaro a Conio e la ‘Ruve du Megu’ accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio oppure alle 9 in Piazza Dante ad Imperia (lato mare), info 338 1375423 (più info)



CAMPOROSSO

8.00. 3ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione 10 euro). Palatenda in località Bigauda (più info)



DOLCEACQUA



9.00. Escursione sulle alture di Dolceacqua alla scoperta dei profumi autunnali tra macchia mediterranea ed i colori caldi del fogliame delle viti di ‘Rossese’ accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Dolceacqua, info e prenotazioni 391 1042608



MOLINI DI TRIORA



9.00. Escursione aperta a tutti in Alta Valle Argentina per aiutare i territori alluvionati con ricavato interamente devoluto al comune di Triora Ritrovo a Molini di Triora, parcheggio campo sportivo (più info)

FRANCIA

MONACO

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto con Karine Deshayes, soprano, Éric Huchet, tenore, Thomas Dolié, baritono, Julien Behr, tenore, David Wilson- Johnson, baritono basso, diretto da Charles Dutoit. In programma: Emmanuel Chabrier, Claude Debussy e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (info)





