Sanremo: chiusura anticipata di bar e ristoranti, Pardini (FN) "Provvedimento che danneggia ulteriormente i locali"

“La chiusura anticipata di bar e ristoranti è un provvedimento che danneggia ulteriormente un settore già duramente colpito ristoranti e bar di Sanremo, potrebbe avere due effetti: non contenere la diffusione del virus che come tutti sanno non ha orari, e in compenso danneggiare seriamente un settore già duramente colpito”.

Interviene in questo modo Roberto Pardini, commissario provinciale di Forza Nuova, commentando il nuovo Dpcm del Governo. “Invece – prosegue - bisognerebbe attivare leve economiche per sostenere i titolari dei locali di intrattenimento, al momento rimasti fuori dai programmi di sostegno statali, non si può penalizzare così un settore come quello della ristorazione e della somministrazione di bevande, che produce e crea ricchezza per migliaia di famiglie italiane”.