Non rischiate con estintori non revisionati, affidatevi solo ad aziende cetificate ICIM!

La Martini Gas ha un’esperienza ventennale nel settore dell'antincendio e sicurezza. Ha iniziato il suo percorso nel lontano 1954 nell'ambito delle forniture di gas. Oggi rappresenta il punto di riferimento per la provincia di Imperia nell'approvviggionamento sicuro di combustibili liquidi (GPL) sia nell'ambito domestico che commerciale.

L'azienda negli ultimi anni si è rinnovata, per dare servizi sempre più professionali e sicuri. Per fare questo è entrata in Sicurnet, il consorzio nazionale che riunisce le aziende per la sicurezza sul luogo di lavoro e l’antincedio, che condividono gli stessi principi di qualità e rigore nell’applicazione delle normative.

È proprio il rigore con cui le imprese del network forniscono i loro servizi alle aziende clienti, che obbliga i suoi aderenti a certificare il lavoro di manutenzione, attraverso un percorso che segue attentamente la normativa per la revisione estintori. ICIM, ente terzo indipendente, controlla ogni azienda manutentrice che aderisce al programma e garantisce, attraverso un sistema di cartellini numerati e dotati di QRcode univoco, ogni singolo intervento.

I vantaggi di una manutenzione estintore eseguita a norma di legge, non è purtroppo così evidente. All’apparenza ogni intervento può sembrare regolare e ben eseguito. Ma è stato calcolato che per ogni revisione estintore eseguita correttamente, in Italia ce ne sono altre 9 che non lo sono. Cioè solo il 10% dei controlli è eseguito rispettando la normativa manutenzione estintori vigente. Questo significa che nel 90% dei casi il cliente paga per qualcosa che in realtà non viene svolto, comportando un aumento del rischio di inefficacia dell'estintore.

Ma quali sono i vantaggi per il cliente finale e in particolare per il responsabile RSPP, di avere un fornitore che garantisca il servizio?

Essere sicuri che in caso di incendio i suoi estintori siano efficienti e perfettamente funzionanti , ovvero, che siano in grado di spegnere effettivamente i principi di incendio

Essere tutelati in caso di controlli delle autorità ispettive . Cioè non essere ritenuti corresponsabili delle manutenzioni estintori non effettuate

Ma soprattutto, nello sfortunatissimo caso di un incendio, non essere vittima innocente e ritenuto responsabile civilmente e penalmente .

La Martini Gas di Arma di Taggia si è sempre mossa eticamente e legittimamente per quanto riguarda gli smaltimenti e la manutenzione certificata da ente terzo degli estintori. Grazie alla certificazione ICIM garantisce che il lavoro di manutenzione sia svolto sempre a regola d'arte.

Per ulteriori informazioni:

Martini Gas di Nicola Martini

Via Levà, 95 - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43240