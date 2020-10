Acqua potabile a Taggia e Arma di Taggia ma non a Levà, Conio "Ci sono ancora lavori in corso sugli impianti"

L'acqua torna potabile a Taggia, Arma di Taggia ma non a Levà. Migliora la situazione sul territorio comunale tabiese, dopo numerosi giorni di non potabilità dell'acqua.

"Oggi sono giunte le analisi Asl che confermano che l’acqua dei nostri acquedotti è nuovamente conforme ai parametri di legge. - sottolinea Mario Conio, Sindaco di Taggia - Sono però costretto a mantenere, a causa di lavori ancora in corso sui nostri impianti, la non potabilità se non previa bollitura, per il territorio comunale posto a nord della via Aurelia, (quadrivio Rossat) e a sud della nuova stazione ferroviaria".