Siete alla ricerca di alternative più convenienti per il riscaldamento domestico e non solo? Il riscaldamento a biomasse può essere la soluzione

Il freddo è ormai alle porte. Le temperature sono in calo e le piogge abbondanti dei giorni scorsi ci hanno convinto a restare a casa al calduccio. E non c’è niente di più bello di un fuoco che arde, per rendere la propria casa calda e accogliente. Il legno è da sempre il combustibile più usato per il riscaldamento e oggi è impiegato principalmente in forma di legna da ardere, cippato e pellet.

Negli ultimi anni, il settore del riscaldamento a biomassa ha iniziato a prendere il sopravvento, soprattutto grazie al pellet, un combustibile standardizzato che consente l’accensione elettronica e automatica degli apparecchi. Molti di questi prodotti sono all’avanguardia e raggiungono efficienze e rendimenti soddisfacenti.

Nel panorama della distribuzione dei prodotti per il riscaldamento a biomasse nella provincia di Imperia, il Centro Pellet è una delle aziende più affermate. Sempre attenta all'evoluzione del mercato, l'azienda offre una vasta gamma di stufe a pellet, termostufe, termocamini, forni e inserti per caminetti delle migliori marche nazionali ed europee. Oltre al pellet offre anche sistemi di climatizzazione tramite energie alternative (pannelli solari, solare termico e fotovoltaico), climatizzatori e in generale tutto ciò che riguarda il riscaldamento e il raffreddamento.

Il Centro Pellet offre solo pellet di altissima qualità, 100% abete, certificato EN Plus A1.

L'azienda dispone di un magazzino di circa 700 metri quadrati che consente di stoccare in modo sicuro grandi quantità di pellet e prodotti per il riscaldamento, fornendo al cliente un servizio di assoluta praticità e comodità.

Lo staff dell'azienda vi saprà guidare nella scelta dei prodotti che più rispondono alle vostre esigenze offrendo un servizio professionale a tutto campo. Nella comoda area di parcheggio la clientela potrà caricare agevolmente il pellet grazie alla rapidità e l'aiuto di alcuni addetti. Il Centro Pellet naturalmente dispone di un servizio di trasporto e scarico a domicilio a pagamento.

Se siete alla ricerca di alternative più convenienti per il riscaldamento domestico recatevi presso la sede di Centro Pellet a Sanremo e sarete accolti da veri esperti del settore che vi offriranno le migliori soluzioni ed una consulenza professionale.

Per ulteriori informazioni:

Centro Pellet

Via Armea, 132 - 18038 Sanremo

Telefono: 0184 513017

Sito: www.centropellet.info/

Mail: infocentropellet@gmail.com