Dieta BARF: che cosa è?

Quando si legge la sigla BARF (acronimo di Biologically Appropriate Raw Food) si indica una tipologia di alimentazione che incorpora alimenti sani e biologicamente appropriati per la salute del cane.



Anche se la dieta BARF per cani ha molti detrattori, cosa che succede con tutte le tipologie di diete, i vantaggi che offre non sono sicuramente da sottovalutare. Per chi ha intenzione di far seguire questo regime alimentare al proprio cane, come prima cosa è bene che si assicuri che sia adatto alle sue necessità. Alcune patologie o problemi di intolleranza alimentare, possono non essere compatibili con questa dieta.



Che cosa è la dieta BARF e quali alimenti include?



Nonostante quello che generalmente si pensa, sono molti gli esperti di alimentazione che concordano sul fatto che i cani non sono degli animali onnivori. I lupi e i cani selvatici ad esempio – la loro dieta è composta quasi esclusivamente da carne – seguono un regime alimentare ad alto contenuto proteico e allo stesso tempo godono di un’ottima salute.



Proprio prendendo spunto dalla loro alimentazione, la dieta BARF per cani è composta da una serie di piatti che sono composti per il 60% da ossa, carne e muscoli, per il 25% da sola carne e viscere e il restante 15% da frutta, verdura e uova. Tutti questi alimenti, sono forniti al proprio animale crudi.



Questo ultimo punto, è quello che caratterizza maggiormente questa dieta e allo stesso tempo porta molte persone a mettere in dubbio la sua reale fattibilità.



Modificare di punto in bianco la dieta di un cane, in particolare quando si parla di BARF, non è molto semplice. Riuscire a fargli apprezzare il cibo crudo, sarà un compito che richiede tempo e dedizione. In particolare se il cane è già in età adulta e sono molti anni che il suo palato è abituato a gustare solo cibo confezionato o crocchette.





Vantaggi della dieta BARF



Seguire questa tipologia di regime alimentare porta i cani a sviluppare un sistema immunitario più forte e sano. Inoltre, sembra che seguire questa dieta porti il cane a beneficiare anche di:



- riduzione delle allergie alimentari;

- aumento della forza fisica;

- alito più fresco e denti più puliti;

- diminuzione del grasso corporeo;

- manto più lucido.



Svantaggi della dieta BARF



Come è facile comprendere, essendo una dieta con molte proteine, se non si bilanciano al meglio gli alimenti per ogni pasto si può andare incontro a una serie di problematiche. Qui di seguito, sono presenti i problemi più comuni a cui si può andare incontro se i pasti non sono preparati al meglio.



- se non si è in grado di bilanciare al meglio gli alimenti che andranno a comporre i pasti del proprio cane, la dieta BARF può portare a una serie di carenze alimentati e quindi danneggiare l’organismo del cane;

- gli alimenti crudi possono causare delle infezioni batteriche nell’intestino del cane;

- le ossa possono portare a scheggiare o rompere i denti del proprio animale domestico. Questo punto negativo, può essere superato con facilità tritando le ossa e il cibo che si andrà a servire.



Quali sono gli alimenti che compongono la dieta BARF?



Gli alimenti che si possono trovare nella dieta BARF sono facili da reperire, in particolare per chi vive nelle vicinanze di un supermercato. Vediamo più in dettaglio cosa includono le varie categorie di alimenti.



Quando si parla di carne con ossa ci si riferisce alle ali e collo di galline e polli, carcasse di maiale e costolette di agnello. Per fornire al proprio cane un alimento ideale, il rapporto dovrebbe essere circa del 50% ossa e 50% carne. In questa categoria si possono anche aggiungere pesci come il salmone, le sardine, gli sgombri e le acciughe. A parte il salmone, gli altri pesci possono essere inseriti interi nella ciotola del cane.



Nella percentuale di viscere crude e carne si includono il cuore di manzo, il ventriglio di pollo o pollame, il fegato di bovino o vitello. La carne più indicata per l’alimentazione del cane nella dieta BARF è quella di manzo o vitello.



Inoltre, è bene includere una piccola quantità di frutta, verdura, uova cruda, formaggio, pane o avena integrale. Le uova cruda, in particolare se la dieta è per un animale giovane, devono rappresentare una percentuale molto piccola.



Nei pasti del proprio cane, che si segua o meno la dieta BARF, non devono mai essere presenti uva, cipolle, cioccolato, aglio e fagioli crudi. Alimenti che con il passare del tempo possono portare a dei seri problemi.



La dieta BARF è senza ombra di dubbio uno stile alimentare sano e che permette di fornire al proprio animale tutto il necessario per vivere in salute e allo stesso tempo mantenere il suo peso forma. Fattori che spesso non si riescono ad ottenere seguendo un regime alimentare basato esclusivamente da crocchette e alimenti umidi.