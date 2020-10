CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 14 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso



Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL CASO PANTANI – ore 20.30 – di Domenico Ciolfi - con Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Domenico Centamore - Drammatico - "Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte. Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. Il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. La storia di un atleta che è diventato un mito. Un mito che è stato distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. Un uomo appassionato e tenace con le sue contraddizioni. Una storia che merita di essere raccontata…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MALEDETTO MODIGLIANI – ore 18.30 - 21.15 – di Valeria Parisi – La Grande Arte al Cinema - "In occasione del centenario dalla scomparsa di Amedeo Modigliani (1884-1920), si narrano le vicende di un artista d'avanguardia diventato un classico contemporaneo, una vita e un talento oltre la leggenda. Dalla Livorno delle origini, patria dei Macchiaioli, alla Parigi di Picasso e di Brancusi, centro della modernità: la conquista di un segno unico, tra primitivismo e Rinascimento italiano. Nel racconto di una biografia breve e intensa anche la storia di amori non consumati, tumultuosi, drammatici. Con donne dalle personalità estremamente contemporanee: la poetessa Anna Achmatova, la giornalista Beatrice Hastings, la pittrice Jeanne Hébuterne. Il docu-film trae ispirazione anche dalla mostra ‘Modigliani - Picasso. The Primitivist Revolution’, curata da Marc Restellini e in programma all'Albertina di Vienna, ed è arricchito dalle immagini di opere esposte sia all'Albertina, sia alla National Gallery of Art di Washington, nei musei e nelle collezioni di Parigi e nella grande mostra ‘Modigliani e l'avventura di Montparnasse’ del Museo della Città di Livorno…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DIVORZIO A LAS VEGAS – ore 21.15 – di Umberto Riccioni Carteni – con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Gianmarco Tognazzi, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi - Commedia - "A diciott'anni Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America. L'ultimo giorno di vacanza, sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent'anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una grande avventura e nell'occasione per ritrovare se stessi. Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo?…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- UN DIVANO A TUNISI – ore 21.15 – di Manele Labidi Labbé - con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled, Feryel Chammari, Hichem Yacoubi, Ramla Ayari, Moncef Anjegui - Commedia - "In Tunisia c'è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto...Selma è una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come previsto.... La ragazza si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla, lo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







