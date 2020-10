Sanremo: al Solaro le finali del campionato nazionale a squadre Over 45 e Lady 40, Padova e Firenze campioni italiani 2020

Al Tennis Club Solaro si sono svolte tre giornate di grande tennis del girone finale nazionale a squadre con gli incontri tra le quattro squadre finaliste maschili Over 45 (C.T. Reggio Emilia, T.C. Prato, C.T. Bari E C.T. Padova) e le quattro squadre finaliste femminili (Lady 40, Match Ball Firenze, T.C. Polimeni, Contrada Cavalli e Oasi di Pace Roma) che si sono sfidate sui prestigiosi centrali in terra rossa del Solaro Sporting.

La sfida decisiva per il primo e secondo posto tra il Ct Padova ed il Tc Prato per le squadre over 45 e tra il Match Ball Firenze e Oasi di Pace Roma per le squadre lady 40, come da pronostico ha visto partite tiratissime grazie all’alto livello tecnico degli atleti. Dopo un lunghissimo ed avvincente confronto la squadra maschile del Ct Padova e quella femminile del Match Ball Firenze si sono aggiudicate rispettivamente il titolo di campioni d’Italia Over 45 e Lady 40.

Grande soddisfazione del Tennis Club Solaro che ha ospitato l’evento rispondendo con entusiasmo alla chiamata della Federazione Italiana Tennis per l’organizzazione del girone finale del campionato a squadre e grande soddisfazione degli atleti. Non sono mancate poi le visite nella città dei fiori con i partecipanti che hanno potuto godere della splendida e vitale atmosfera offerta da Sanremo in questo primo scorcio di autunno.