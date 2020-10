Il sanremese Patrick Turrini si conferma campione italiano di Quad Cross

Patrick Turrini in azione

Il talento Azzurro Patrick Turrini si riconferma campione italiano Quad Cross anche per il 2020. Dopo 5 appuntamenti redatti lungo il bel Paese dalla Federazione Motociclistica Italiana, è ancora il giovane Sanremese a brillare su tutti i propri avversari, difendendo la tabella rossa guadagnata nel 2019 e che anche per il 2021 scintillerà nel mezzo da lui amministrato.

Una stagione sportiva tortuosa quella andata in scena quest'anno a causa del virus Covid-19, che ha mandato in fumo tanti appuntamenti agonistici, molti dei quali sulle 4 ruote artigliate, dove l'atleta Azzurro Patrick era solito portare in alto i colori italiani.

Tra gli eventi sportivi che si sono visti costretti a gettare la spugna contro l'emergenza Corona Virus: il Pont-de-Vaux, riconosciuto dagli addetti ai lavori come il mondiale sulle 4 ruote artigliate, o il Trofeo delle Nazioni che quest'anno si sarebbe dovuto disputare in Olanda ed ancora il Campionato Europeo Quad dove il componente del team Turrini-Motorsport rimane oggi il Vicecampione in carica.

Patrick Turrini anche durante l'ultima prova di campionato, avvenuta a Gattinara (Vercelli) sotto la regia del Moto Club omonimo, ha dato sfoggio delle sue abilità tecniche e delle sue virtù agonistiche staccando il miglior tempo sul giro nelle prove cronometrate e centrando la miglior prestazione in entrambe le manche di 18 minuti più 2 giri.

In conclusione di giornata Patrick Turrini ha scalato il gradino più alto del podio sia in qualità di vincitore di giornata ma, soprattutto come Campione Italiano.