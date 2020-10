Coronavirus: impennata di casi in Liguria, i nuovi contagiati sono 447, è positivo un tampone ogni 10

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus in regione mostrano un grande aumento dei contagi con 447 nuovi casi a fronte di 4.766 tamponi effettuati. È positivo uno ogni 10. I nuovi contagiati in provincia di Imperia sono 34: 19 da contatto di caso confermato, 15 da attività di screening.

Si aggiorna anche il totale delle vittime. Con un 79enne morto all’ospedale di Savona il totale dei deceduti in Liguria è di 1.622 dall’inizio dell’emergenza.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 353.832 (+4.766)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 15.902 (+447)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.137 (+38)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 13.765 (+409)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.784 (+392)

Casi per provincia di residenza

Imperia 299 (+34)

Savona 341

Genova 2.784

La Spezia 860

Residenti fuori regione o estero 131

Altro o in fase di verifica 369

Totale 4.784

Ospedalizzati: 299 (+14); 27 in terapia intensiva

Asl 1 17

Asl 2 26 (+3); 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 78 (+17); 11 in terapia intensiva

Galliera 40 (-2); 5 in terapia intensiva

Gaslini 13 (+1)

Asl 3 Villa Scassi 53 (-6); 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 17 (+7)

Asl 5 Sarzana 55 (-4); 6 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 0 (-2)

Isolamento domiciliare: 2.624 (+168)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.496 (+54)

Deceduti: 1.622 (+1); un uomo di 79 anni morto all’ospedale di Savona

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 759

Asl 2 999

Asl 3 1.210

Asl 4 353

Asl 5 697

Totale 4.018