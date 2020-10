Sanremo oggi festeggia il suo Santo Patrono: alle 10.30 la Messa a San Siro e alle 16 le premiazioni al Casinò

Oggi Sanremo festeggia il suo Santo Patrono San Romolo. Come per tutto quello che viene organizzato, anche il 13 ottobre matuziano sarà caratterizzato dalle normative anti Covid e, già ieri al Teatro Ariston si è svolta la classica rappresentazione teatrale della Compagnia Stabile, trasmessa pure in diretta streaming.

Quest’oggi sono due gli appuntamenti previsti dal protocollo. Alle 10.30 la Santa Messa nella Concattedrale di San Siro, che sarà officiata dal Vescovo, Mons. Antonio Suetta. La Messa vedrà ovviamente la presenza delle massime autorità civili e militari della città dei fiori.

Alle 16, invece, la consegna dei premi San Romolo e la proclamazione del cittadino benemerito. Sarà anche l’occasione per presentare l’Inno a Sanremo, composto da Marco Reghezza e con il testo di Angelo Nota.

Cittadino benemerito sarà Davide Conrieri, 72enne laureato alla ‘Normale’ di Pisa. I premi San Romolo, invece, saranno consegnati a: Fiorenza Cassini Lolli, 82enne mamma di Claudia e titolare dell’omonimo albergo insieme al marito Andrea, che è stato Sindaco della città e purtroppo scomparso. Per la cultura il premio andrà a Marzia Taruffi, 58enne giornalista e responsabile dell’ufficio stampa e cultura del Casinò.

Per lo sport, invece, sarà premiato Fabio Carota, 51 anni che è particolarmente impegnato nell’ambito sportivo, sia attivamente che nell’organizzazione di molti eventi. Per quanto riguarda le ‘Opere sociali’, il premio di quest’anno andrà al personale sanitario e del volontariato, impegnato nell’emergenza Covid. Proprio per questo Costanza Pireri, Assessore competente del Comune, consegnerà simbolicamente il premio al Sindaco Biancheri.