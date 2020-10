Colpo grosso del Taggia al debutto ufficiale in Eccellenza. La formazione ponentina di mister Simone Siciliano espugna l'Olmo-Ferro di Celle battendo in rimonta 2-1 il Varazze, in una sfida tra neopromosse che ha regalato grande spettacolo.

Per il tecnico giallorosso un'enorme soddisfazione centrare subito i tre punti all'esordio assoluto in categoria, come dichiarato nell'intervista ai nostri microfoni