Imperia: al via le operazioni di demolizione dell'ex stabilimento Sasso (foto)

Iniziate in questi giorni le operazioni di demolizione della vecchia officina 'Sasso', lo storico oleificio il cui stabilimento sorgeva in via Garessio, su un'area oggi di proprietà della Fratelli Carli che ha deciso di demolire la struttura perché oramai fatiscente.



Nei prossimi giorni, precisamente sabato 17 ottobre, via Garessio, nel tratto compreso tra via Vecchia Piemonte e via Nobel sarà chiusa al traffico dalle 12.30 alle 20 per la demolizione della ciminiera.



Le operazioni di demolizione hanno attirato la curiosità di molti imperiesi che ricordano lo stabilimento Sasso, a Imperia fino a una ventina d'anni fa.