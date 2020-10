Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 13 a domenica 18 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 13 OTTOBRE

SANREMO



10.30. Per i Festeggiamenti in occasione del Santo Patrono di Sanremo, Santa messa solenne presieduta dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta. Concattedrale di San Siro

16.00. Per i Festeggiamenti in occasione del Santo Patrono di Sanremo, attribuzione dei premi San Romolo + proclamazione del cittadino Benemerito + intrmezzi musicali. Teatro del Casino Municipale (max 84 persone, prenotazioni QUI)

VENTIMIGLIA



9.00-14.00. Apertura straordinaria il martedì all’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì anche 14/18, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, prenotazioni QUI

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘No-W-Here’: mostra personale dell’artista Giacomo Costa. A cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 7 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

CIPRESSA



20.30. Trekking notturno con la Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE. Ritrovo ore 20.30, info: 371 1553580



MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE

SANREMO

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione di ‘Eufonika’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

BORDIGHERA



21.00. Primo appuntamento dei tradizionali Corsi di bridge gratuiti per principianti tenuti da Istruttori della Federazione Italiana Gioco Bridge. Sede dell'Associazione Bridge Bordighera in Via Stoppani 15 (c/o Tennis Club). Per informazioni e/o iscrizioni telefonare al 0184-261639

FRANCIA

MONACO

19.00-21.00. Laboratorio ‘La reprise’ con Charlotte Casiraghi, Joseph Cohen, Robert Maggiori e Raphael Zagury-Orlyles, Membri fondatori delle Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre des Variétés (info)

20.00. Serie Grande Stagione: recital di pianoforte per Martin Helmchen con Franck Peter Zimmermann, violino, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (info)



GIOVEDI’ 15 OTTOBRE

SANREMO

17.30. Per i ‘Rendez-vous’ del Café Philo conversazione tenuta dal Dr. Julien Simonpieri. Evento a cura della Società Italiana dei Francesisti. Bar L&G di Piazza Borea d’Olmo 2

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione della Mh band (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)



FRANCIA

MONACO

20.30. Rappresentazioni coreografiche dei Balletti di Monte-Carlo ‘Altro Canto!’ e ‘Vers un pays sage’ di Jean-Christophe Maillot. Salles des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘Maria Callas: lettere e memorie’ di Tom Volf, con Monica Bellucci. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 16 OTTOBRE

FRANCIA

MONACO

19.00. Per ‘Cine-club’, proiezione del film ‘Le Mans '66- La grande sfida’ di James Mangold (2019). Mediateca di Monaco - Biblioteca Louis Notari (info)

19.30. Concerto di beneficienza ‘Voice in Progresse’ a tema su ‘Nulla è impossibile quando ci credi veramente’, a cura dell'Associazione monegasca per l'America Latina. Théâtre des Variétés

20.30. Rappresentazioni coreografiche dei Balletti di Monte-Carlo ‘Altro Canto!’ e ‘Vers un pays sage’ di Jean-Christophe Maillot. Salles des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



20.30. ‘Scylla et Glaucus’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con la soprano Camille Poul. Eglise St François de Paule (più info)





SABATO 17 OTTOBRE

SANREMO



20.30. Cucina d’autore firmata Elior al Casinò con il gala enogastronomico basato sulle tipicità della Toscana. Roof Garden del Casinò municipale, info e prenotazioni 0184.595266 (più info)

IMPERIA

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)

VENTIMIGLIA

16.00. ‘L’Angelo della Pace: la sua storia e altre storie’: conferenza sul restauro della scultura di Elio Lentini, monumento ai Caduti nel cimitero di Calvo San Pancrazio. Intervengono Rita Zanolla, Cristina Kadjar, Elio Lentini, Danilo Gnech. Modera Mara Cilli. Sala conferenze Sant’Agostino, Piazza Bassi 1, info e prenotazioni 339 2222275

16.00. Per il 23esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio: dalle origini ai giorni nostri’, intervento di Silvia Sandrone, Conservatore Musée des Merveilles di Tenda, su ‘Archeologia in Val Roia’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

OSPEDALETTI

21.00. ‘Cantico della Bellezza’: iniziativa culturale dedicata alla memoria del giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018) con spettacolo ‘Saladino Cavaliere. Un’esperienza musico-teatrale’ liberamente tratto da ‘L’Ordène de Chevalerie’ messo in scena dalla compagnia ‘Alfieri di Castel Bajardo’ con musici e attori di Sanremo e dell’entroterra, e la consulenza registica di Umberto Salemi. La Piccola, ingresso libero

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Surf & Sea Open Days’: prove gratuite di surf, sup, yoga, trekking, e-bike. In spiaggia alla fine di Viale Torino in zona S. Anna, anche domani (il programma a questo link)



FRANCIA

MONACO

12.00-18.00. 8° Mùnegu Dance Event, con i coreografi americani Jo Thompson Szymanski e John Robinson, a cura dei Mùnegu Country Western Dance. Dalle 19.30 in poi, serata danzante. Espace Léo Ferré (più info)

20.30. Rappresentazioni coreografiche dei Balletti di Monte-Carlo ‘Altro Canto!’ e ‘Vers un pays sage’ di Jean-Christophe Maillot. Salles des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)





DOMENICA 18 OTTOBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Fled Duo’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00. Visita guidata del centro storico di Ventimiglia e degustazione di prodotti tipici. Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Surf & Sea Open Days’: prove gratuite di surf, sup, yoga, trekking, e-bike. In spiaggia alla fine di Viale Torino in zona S. Anna (il programma a questo link)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

8.00. 3ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione 10 euro). Palatenda in località Bigauda (più info)



DOLCEACQUA



9.00. Escursione sulle alture di Dolceacqua alla scoperta dei profumi autunnali tra macchia mediterranea ed i colori caldi del fogliame delle viti di ‘Rossese’ accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Dolceacqua, info e prenotazioni 391 1042608

FRANCIA

MONACO

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto con Karine Deshayes, soprano, Éric Huchet, tenore, Thomas Dolié, baritono, Julien Behr, tenore, David Wilson- Johnson, baritono basso, diretto da Charles Dutoit. In programma: Emmanuel Chabrier, Claude Debussy e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (info)





