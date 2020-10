Sanremo: i risultati della 'Katana Golf & Business' di sabato e domenica scorsi al 'Golf degli Ulivi'

Sabato e domenica scorsi si è svolta la ‘Katana Golf’ e ‘Katana Golf&Business’ al ‘Golf Club degli Ulivi’, una 36 buche stableford tre categorie.

Categoria Soci Amici

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo - Lorenzo De Carli – 68

1° Netto - Riccardo Fava – 77

2° Netto - Gianandrea Novellone – 69

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto - Enzo Ghirardi – 72

2° Netto - Goffredo Formato – 69

3ª Categoria 21/36

1° Netto - Mauro Giancaterino – 71

2° Netto - Nicoletta Zunini – 69

Premi Speciali

1° Lady - Sara Contù – 67

1° Senior - Antonio Sandrone – 69

18 buche stableford - sabato

1° Netto - Riccardo Fava – 42

2° Netto - Enzo Ghirardi – 41

18 buche stableford – domenica

1° Netto - Goffredo Formato – 38

2° Netto - Nicoletta Zunini – 37

Nearest to the Pin Maschile ‘Amici’ - Luigi Domolo mt. 1,68

Nearest to the Pin Femminile ‘Amici’ - Emanuela Barone mt. 7,40

Driving Contest Maschile ‘Amici’ - Lorenzo De Carli

Driving Contest Femminile ‘Amici’ - Francesca Passaglia

Katana Golf e Golf&Business Categoria Unica

1° Lordo - Emanuele Maestro Cottini – 49

1° Netto - Bruno Garino – 69

2° Netto - Giovanni Ghersina – 68

3° Netto - Giuseppe Rigamonti – 65

1° Senior - Gianpietro Dragoni – 64

1° Lady - Luana Giacchi 60

1° Netto 1a giornata - Emanuele Maestro Cottini – 35

1° Netto 2a giornata - Giovanni Ghersina – 35

Nearest to the Pin Maschile Golf&Business - Emanuele Maestro mt. 3,40

Nearest to the Pin Femminile Golf&Business - Miriam Anelli mt. 6,40

Driving Contest Maschile Golf&Business - Emanuele Maestro

Sabato e domenica prossimi si terrà la ‘Royal Hotel Golf Challenge’, una 36 buche a coppie con la seguente formula: 1° giorno 18 buche louisiana medal e 2° giorno 18 buche quattro palle medal.