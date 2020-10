Motocross: stagione particolarmente impegnativa per la giovane atleta ventimigliese Matilde Stilo

Alle prime esperienze nel campionato mondiale aveva iniziato l’anno con lunghe trasferte in Inghilterra e Olanda, poi è arrivato il lock down durante il quale si è allenata in casa, ora l’atleta ventimigliese Matilde Stilo punta alle gare nazionali.

La giovane motocrossista ha partecipato alla prova italiana del campionato mondiale a Mantova, una bella esperienza che terminerà per quest’anno il 30 di ottobre ad Arco di Trento. Nel torneo nazionale, a una prova dal termine si trova seconda nella categoria under 17 e sesta nella classe assoluta. Da quest’ anno esiste anche un campionato regionale (Liguria, Piemonte e Lombardia) e, in questo caso sempre a una prova dal termine, Matilde è seconda.

Con lei c’è da ricordare l’impegno del team ‘Made Of’ di Alessandria e del Motoclub Gorlese ‘M. Colombo’ di Gorla Minore, il supporto di Inntek Srl, Red Moto, Omec, Santero molti altri tra cui nominiamo Lauro Serramenti e Cellular Mode, entrambi di Ventimiglia.