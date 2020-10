Atletica: sei atleti della AS Foce protagonisti a Varazze con ottimi piazzamenti

La stagione atletica della AS Foce non cessa di stupire e ogni occasione è buona per fare risultati di rilievo e ottimi personali.

Alla mini struttura di Varazze, appena inaugurata (pista di 200 metri), la società sanremese ha portato sei atleti che hanno preso parte a gare vivaci e raccolto una serie di ottimi piazzamenti.



Nei 60 metri ragazze la velocista Chiara Del Ben, alla sua prima gara in assoluto, ha corso in 10". Negli 80 metri cadetti, secondo posto per Simone Enotarpi con 9"89, terzo per Antonio Genova, record personale in 10"01.

Primo posto per Emanuele Bashmeta nel salto in lungo con la misura di 4.65 metri. Infine lo spettacolo più esaltante della manifestazione con i salti ad alta quota di Gabriele Avagnina. Il giovane cadetto si è migliorato da 1.83 metri salendo a 1,85 saltato alla prima prova.



I tre salti a 1.87 metri sono stati sfiorati e falliti di un nonnulla, segno che, forse a Boissano, domenica 24, si ripeterà lo spettacolo. Dietro Gabriele, al secondo posto, il compagno di squadra Simone Lucarelli con 1.45 e maturo per l'1.50.