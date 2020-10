Due nuovi casi positivi per Covid-19 quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale quindi a 236 persone colpite dal coronavirus.

Sono tre i pazienti seguiti in ospedale dove non c’è nessuno in terapia intensiva. Quattro le guarigioni di oggi, che portano il numero complessivo a 213.

Sono 19 i pazienti sono ancora seguiti in sorveglianza attiva, nelle rispettive abitazioni.