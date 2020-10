Sanremo: interrogazione del consigliere Baggioli (FI) sulla gestione e il futuro di 'Casa Serena'

Il consigliere comunale Simone Baggioli (FI) presenterà durante il prossimo consiglio comunale un'interrogazione riguardo alla gestione della residenza protetta di Poggio 'Casa Serena'.

Il testo del documento

Il sottoscritto Simone Baggioli, consigliere comunale di Sanremo - Gruppo di Forza Italia - con la presente interrogazione urgente, espone quanto di seguito riportato:

- preso atto di quanto riportato su alcuni quotidiani on-line in data 01 Ottobre 2020, si apprende di circostanze poco chiare circa l’attività lavorativa, presso la struttura comunale Casa Serena, del Direttore (pare in pensione già dal 2019) dell’ente che, per motivi non noti e su mandato del Comune a titolo gratuito (come si legge nell’articolo), sobbarcandosi volontariamente la gestione della residenza protetta municipale in questo difficile momento storico dettato dalla pandemia del Covid-19, continua costantemente la propria attività;

- considerato che, dall’altra parte, i nove dipendenti comunali, infuriati a causa della totale incertezza sul loro futuro, attendono conferme principalmente legate al tentativo di vendita della residenza per anziani di Poggio;

- considerato inoltre l’aggravio della situazione conseguente al trasferimento delle tre istruttrici amministrative presso gli Uffici del Lavoro;

- preso atto dell’assoluta volontà dell’amministrazione comunale di voler, a tutti i costi, vendere tramite asta pubblica sia la struttura sia l’azienda sanitaria al solo scopo di fare cassa per investire in non meglio specificate opere pubbliche di fondamentale importanza per la città (fognature?);

- considerato le dichiarazioni, in più occasione rilasciate (anche a mezzo stampa dallo stesso Biancheri), sulla “non messa in vendita” di Casa Serena elargendo, di fatto, garanzie agli stessi dipendenti della struttura protetta circa la continuità lavorativa nell’organico del Comune;

- preso atto del bilancio 2019 definito con un avanzo di amministrazione di circa 15 milioni di euro;

- preso atto del parere della Corte dei Conti circa l’invito all’Amministrazione di valutare la possibilità di mantenere i lavoratori in servizio presso l’ente Comune di Sanremo (in totale contrapposizione sia il Sindaco sia l’Ass. Pireri che proseguono la strada del trasferimento dei lavoratori comunali all’eventuale acquirente);

- preso atto del documento “Quadro di Sintesi” del 16 settembre 2019 ove si apprende che la gestione è assicurata da 14 dipendenti ... 1 Direttore Amm.vo cat. D CCNL e da altri dipendenti del Comune di Sanremo cat. C – B – A ... ai sensi dell’art. 2112 del Codice di Procedura Civile.