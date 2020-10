Giovedì prossimo il passaggio ufficiale della pista ciclabile del ponente da Area 24 ad Amaie Energia

Verrà formalizzato giovedì prossimo il passaggio della ciclabile da Area 24 ad Amaie Energia e Servizi. Lo sfasamento, rispetto all'atto di acquisto del 5 agosto scorso, è stato dovuto ai 60 giorni entro i quali i vari organi competenti avrebbero potuto esercitare (e non hanno esercitato) la prelazione sulla ciclabile, in quanto bene vincolato a fini storico-culturali.

“Nel frattempo – evidenzia il presidente del Cda, Andrea Gorlero - abbiamo rischiato che la galleria di San Lorenzo al Mare-Cipressa venisse chiusa dai vigili del fuoco e che il sindaco di Riva Ligure emanasse un'ordinanza di demolizione del ponte sull'Argentina. Rischi, entrambi, che abbiamo per il momento evitato”.

Si tratta di un passaggio annunciato ma che, come confermato più volte dai Sindaci del comprensorio, potrà finalmente lanciare la pista ciclabile del Ponente verso il successo che merita. Da più parti, infatti, la pista è considerata il vero fulcro del turismo dei prossimi anni, in particolare in funzione dell’ulteriore allungamento verso Ventimiglia e, dalla parte opposta, verso il savonese.