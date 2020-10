Politica |

A ‘2 ciapetti con Federico’ ospite Fulvio Fellegara (Cgil): “Auspichiamo una proroga del blocco dei licenziamenti”

Durante l’intervista il Segretario Generale della Cgil di Imperia ha parlato dell’attuale situazione economica, delle prospettive future e della mancata assunzione di molti lavoratori stagionali, per ora “invisibili” ma che emergeranno solo con i dati di fine anno.

Fulvio Fellegara

“Contemporaneamente al prolungamento dello stato di emergenza e al sostegno alle imprese, va mantenuto il blocco dei licenziamenti”. E’ questa la posizione di Fulvio Fellegara, Segretario Generale della Cgil di Imperia, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’. “Se venisse a mancare questo paracadute – ha aggiunto - Il rischio è quello che, andando verso una stagione complicata, ci potremmo trovarci di fronte ad un’emergenza sociale ancora più grave. Se questo Paese ha una speranza di ripartire, bisogna farlo tutti insieme senza lasciare indietro nessuno. Se dovesse scattare un’ondata di licenziamenti, tutto questo diventerà molto più complicato”. Durante l’intervista Fulvio Fellegara ha parlato dell’attuale situazione economica, delle prospettive future e della mancata assunzione di molti lavoratori stagionali, per ora “invisibili” ma che emergeranno solo con i dati di fine anno. Guarda l’intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.