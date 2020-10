Prosegue l’iniziativa del “Turtun in quarantena” promossa dagli chef dell’alta Valle Nervia

I fornelli dei cuochi dell’Alta Valle Nervia sono sempre accesi e pronti a scendere in campo per i più bisognosi. Dopo l’esperienza del «Turtun in quarantena» promossa durante il lockdown dagli chef Federico Lanteri (Ristorante Il Torrione), Davide Rebaudo (Ristorante U Cian), Samuele Allavena (Ristorante Italia) e Vanessa Presti (Busciun) insieme all’infaticabile chef Terry Prada, il gruppo di cuochi ha deciso di destinare 1000 euro per le persone colpite dall’alluvione attingendo ai fondi raccolti durante l’emergenza sanitaria.

In quei giorni I promotori, avevano preparato decine di Turtun, il cui ricavato era stato interamente destinato ad alimentare un fondo a sostegno delle famiglie più bisognose.

Il bonifico di mille euro è stato indirizzato alla Tesoreria del Comune di Ventimiglia, e vuole rappresentare un atto concreto di aiuto verso chi è stato colpito dalla tremenda alluvione, un gesto di solidarietà e altruismo, particolarmente importante in questo momento difficile.