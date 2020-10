Festival di Sanremo 2021: i nomi dei Big in gara saranno svelati in diretta dal Casinò

Iniziano a vedersi le fondamenta del Festival di Sanremo 2021, il secondo firmato Amadeus. Serata del giovedì dedicata alla canzone d'autore, ritorno del televoto (per le prime due serate), addio alle sfide tra i Giovani sono solo alcune delle novità che il direttore artistico sta mettendo a punto per il suo secondo Sanremo.

Il regolamento del Festival 2021 è stato pubblicato nelle ultime ore dalla Rai sul proprio sito ufficiale. Tra le novità della 71a edizione del Festival di Sanremo che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai Uno, ha introdotto la prima che riguarda la serata del giovedì che quest’anno sarà dedicata alla ‘Canzone d’autore’. C’è anche il ritorno del Televoto nelle prime due serate, infine l’eliminazione della ‘sfida diretta’ nella gara tra le ‘Nuove Proposte’.

Si tornerà così alle canzoni d’autore, dopo le celebrazioni delle canzoni del Festival lo scorso anno. I Big sceglieranno un brano del repertorio della musica italiana ed esibirsi da soli o con ospiti. Saranno giudicati esclusivamente dai musicisti e vocalist dell’orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big. Nelle prime due serate, il martedì e mercoledì, oltre alla giuria ‘Demoscopica’ verrà reintrodotto il Televoto.

La gara delle ‘Nuove Proposte’ non prevede più le sfide dirette, ma solo 2 gironi da 4 nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno 4 brani per conquistare il titolo di vincitore della categoria.

Oltre al ritorno del Televoto il venerdì ci sarò anche il giudizio della sala stampa, ma solo per la votazione che riguarda i ‘Big’. Per le ‘Nuove Proposte’ il vincitore verrà scelto fra i quattro finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, la sala stampa e Televoto. Le tre giurie si esprimeranno nella serata finale di sabato.

Il primo appuntamento è per il 17 dicembre quando, durante la finalissima di Sanremo Giovani in diretta dal Casinò, saranno svelati anche i nomi dei Big.