Axè Brasil, Valeska Cotza e Patrizia Casato vincono la 7ª edizione di Miss Over 40/50/60

Si è conclusa con successo la 7ª edizione di Miss Over 40/50/60 organizzata dallo staff di Dany Animation con la direzione artistica di Daniele Capozucca, presentatore dell'evento, con le musiche del dj Gabriele Drago e le coreografie di Verdiana Barbieri, ex partecipante di Miss Italia 2014.



Le Miss partecipanti hanno sfilato in abiti casual e abito da sera, con acconciature di Flavio Hair Fashion & Ramona Ravese con coadiuvata da Samantha Biasi.

Sono state 22 le Miss partecipanti. Per la categoria Over 40 vince la brasiliana Axè Brasil. Nella categoria Over 50 trionfa la Valeska Cotza mentre per le Over 60 vince Patrizia Casato di Torino.