Alla Pizzeria Senese di Sanremo c'è un nuovo menù, venite a scoprire i sapori d'autunno

Lo staff della Pizzeria Senese ha realizzato un nuovo menù ricco di novità, ingredienti e abbinamenti culinari particolari, tutti da provare.

“I prodotti sono rigorosamente stagionali e a km 0 del nostro orto - ci ha spiegato Gianni Senese, titolare della Pizzeria Senese - a grande richiesta ritorneranno alcune pizze viste nel menù dell'anno scorso e la richiestissima “salsiccia e friarielli” un piatto dai sapori partenopei che si sposa con la tradizione della cucina sanremasca. Il nuovo menù è molto equilibrato e sarà adatto a tutti i palati. Prima di realizzarlo, mi sono confrontato con il nostro chef ed i miei collaboratori per cercare di realizzare un menù importante e sicuramente gradito dalla clientela, per regalare emozioni culinarie uniche. Mi piace lavorare in prima linea insieme al mio staff in modo da condividere difficoltà e gratificazioni. Tra l'altro, siamo stati annoverati nella classifica della guida “50 Top Pizza” tra le migliori pizzerie della Liguria, nonostante il difficile periodo post covid. Ultimamente si è ritornati a parlare di emergenza sanitaria in modo costante, pertanto, auspico che presto si possa ritornare ad una parvenza di vita normale e soprattutto di poter attuare quanto prima tutti i progetti che abbiamo ancora in cantiere. Chiediamo a tutti che si rispettino le regole sanitarie che ci vengono richieste e di non viverle per forza come limitazioni. Basta comportarsi in modo maturo e consapevole per affrontare l'attuale emergenza. Infine, voglio esprimere la nostra vicinanza alla popolazione di Ventimiglia che ha subito recentemente i danni di un evento inatteso e catastrofico”.

Con l'arrivo dei primi freddi lo staff della Pizzeria Senese vi potrà ospitare anche nell'ampio dehors che sarà scaldato e usufruibile anche d'inverno.

Vi ricordiamo che la Pizzeria Senese si trova in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.