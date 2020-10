Sanremo: dal 2 ottobre manca l'illuminazione pubblica sul sentiero di 'Terre bianche' a San Romolo

I residenti di località ‘Terre bianche’ a San Romolo, frazione di Sanremo, lamentano l’assenza dell’illuminazione pubblica sul sentiero che conduce alle abitazioni, dal 2 ottobre scorso.

Si tratta di un sentiero non sicurissimo e che, a detta dei residenti, è anche spesso utilizzato da malviventi per muoversi nella zona e mettere a segno furti nelle abitazioni. “Si tratta di una zona molto tranquilla e incontrollata. Siamo costretti, a una certa ora, a non poter uscire per non correre il pericolo di poter cadere. In caso di emergenza, se una persona si sentisse male e dovesse necessitare ricovero ospedaliero, c’è il rischio che nessun mezzo di trasporto urgente possa intervenire per una viabilità praticamente inesistente. Abbiamo più volte sollecitato all'Amaie il guasto dell’illuminazione pubblica, presente all'inizio del sentiero. Ma il viottolo si snoda per 300 metri di lunghezza prima di immettersi nella mulattiera. Oltre al fatto che siamo senza corrente, manche anche il servizio telefonico fisso dopo il danneggiamento della linea”.