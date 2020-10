Imperia: 19enne arrestato per detenzione di droga, sequestrati oltre un chilo e mezzo di marijuana

La Polizia ha arrestato, sabato scorso in flagranza di reato, un diciannovenne imperiese per detenzione finalizzata allo spaccio di droga, nella fattispecie marijuana.

Il caso era emerso nel corso di uno dei controlli che vengon svolti quotidianamente dagli agenti della Volante, nei luoghi di degrado urbano o comunque meta di presenze indesiderate, spesso segnalati dai cittadini.

Gli agenti hanno così notato il giovane, già noto per alcuni precedenti. E’ stato fermato e perquisito. Sono state così trovate quattro dosi di hashish e diverse banconote di piccolo taglio. Il prosieguo delle indagini nei suoi confronti ed una perquisizione in casa sua, hanno permesso di trovare un borsone in cantina, dove c’erano diversi involucri contenenti complessivamente oltre un chilo e 400 grammi di marijuana.

Nella sua camera è stata trovata dell’altra ‘Maria’, ma anche un foglio dove ci sono scritti nomi e transazioni di denaro. Il 19enne è stato arrestato e ora è agli arresti domiciliari.