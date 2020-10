Calcio. Promozione, mister Luccisano dedica la vittoria di Legino alla città di Ventimiglia: "Partita intensa in un campo difficile, bene l'approccio iniziale"

Primi tre punti della stagione tutti da dedicare alla città di Ventimiglia, recentemente colpita dall'alluvione che tanti problemi ha creato in gran parte del ponente ligure.

Mister Luccisano, tecnico della formazione granata, è orgoglioso della prova dei suoi ragazzi, capaci di espugnare 2-1 il difficile campo di Legino: "I ragazzi hanno giocato secondo me un'ottima partita, siamo partiti forte i primi venticinque minuti, creando tante palle gol senza però riuscire a trovare subito la rete del raddoppio. Abbiamo subìto un rigore discutibile ricevendone poi un altro non proprio chiaro, a dimostrazione di come sia stata una sfida intensa su un campo davvero ostico".

Bene soprattutto in avanti la coppia Salzone-Ventre, sempre pericolosi in ripartenza e in grado di aiutare la squadra anche in copertura: "Abbiamo una rosa con ottimi giocatori - aggiunge Luccisano - ma la differenza la fa il gruppo: tanti giovani e alcuni elementi di maggiore esperienza tra cui Musumarra, al quale rivolgo gli auguri per i suoi quarant'anni. Obiettivi stagionali? E' ancora presto per fare previsioni, ma con questo spirito ci potremo sicuramente divertire".