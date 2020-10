Ventimiglia: occhi sempre aperti contro gli sciacalli, quando il dramma di una città è un’occasione per ladri senza scrupoli

Rubare a chi ha già perso tutto, nelle strade di una città in ginocchio, mentre centinaia di persone stanno lavorando per la rinascita. Un atto ignobile, a dir poco vergognoso, ma spesso all’ordine del giorno in situazioni di emergenza. In questi giorni di fatica e lavoro a Ventimiglia qualcuno ha denunciato piccoli episodi di sciacallaggio, per fortuna nulla di particolarmente allarmante, ma pur sempre odioso.

I volontari al lavoro tengono sempre gli occhi bene aperti durante il giorno, mentre la notte sono le forze dell’ordine a vigilare soprattutto sulle cataste di oggetti recuperabili che potrebbero fare gola a qualcuno. “Lo sciacallaggio è un fenomeno che in queste situazioni si manifesta, per ora ho visto gente che si portava via della spazzatura e ieri è sparito un marsupio, ma non ci sono casi conclamati - commenta il consigliere comunale Gabriele Sismondini, coordinatore dei volontari - so che i Carabinieri sono impegnati per l’antisciacallaggio soprattutto la notte”.