Sanremo: un Patto della Sicurezza Urbana e un progetto per portare in città altre 100 telecamere

Il Comune di Sanremo vuole investire ancora nella sicurezza e, in particolare, nel sistema di videosorveglianza cittadino. Le nuove telecamere in HD hanno permesso di risolvere diversi episodi controversi dimostrandosi perfette alleate delle forze dell’ordine.

E così l’amministrazione ha pensato di sottoscrivere il Patto della Sicurezza Urbana, un documento che permetterà di concorrere per un finanziamento tale da consentire l’installazione di circa 100 telecamere in città. Sanremo presenterà il proprio piano alla Prefettura nella speranza che possa essere scelto e finanziato.



Dopo aver già coperto il centro città, ora gli occhi elettronici si sposteranno anche nelle frazioni e nelle zone più periferiche.

Se il progetto del Comune andrà a buon fine si potranno vedere nuove telecamere a Bussana, in valle Armea, in strada San Lorenzo, in via Borea, in via Zeffiro Massa, alla Villetta, a San Pietro, ai Tre Ponti, in corso Inglesi, a Pian di Poma, in corso Mazzini e all’uscita dell’Aurelia Bis al Borgo. Ma anche il centro non sarà dimenticato con nuovi sistemi in via Roma, via XX Settembre, corso Garibaldi, corso Imperatrice, parco Alfano, via Nino Bixio, San Costanzo, piazza Corridoni, lungomare Italo Calvino.

Entro il 15 ottobre Sanremo presenterà il proprio progetto per richiedere il finanziamento necessario. Poi, in caso di risposta positiva, si avvierà la procedura per arrivare all’installazione.