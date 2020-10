Riprende l'economia: il supermercato Coop di Ventimiglia riapre il sabato prossimo dopo l’alluvione (Foto)

Nonostante i pesantissimi danni subiti a causa dell’alluvione di inizio ottobre, il punto vendita Coop di corso Limone Piemonte, a Ventimiglia, è pronto a riaprire i battenti sabato prossimo, dopo 15 giorni di lavori incessanti, che sono serviti a smaltire i prodotti raggiunti dall’acqua e dal fango e quelli deperibili che hanno avuto interrotta la catena del freddo; a sostituire le attrezzature danneggiate; a ripulire il negozio e riempirlo di nuove merci.

“Mai come durante questa pandemia abbiamo imparato quanto sia importante garantire ai cittadini l’approvvigionamento di generi di prima necessità – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – quindi tutti hanno lavorato giorno e notte per riaprire il punto vendita nel più breve tempo possibile. Per questo risultato straordinario dobbiamo ringraziare il personale del negozio e quello venuto dalla sede e da altri punti vendita, che si è prodigato al massimo fornendo alla Cooperativa tutto l’aiuto possibile, e le ditte fornitrici, che hanno lavorato a tempo di record. Riapriremo quindi il 17 ottobre, alle 8,30 come di consueto, in tempo per garantire anche ai Soci e ai consumatori di Ventimiglia l’accesso a una delle promozioni più importanti dell’anno: quella che vede scontate le grandi marche fino al 50%. I soci e i consumatori ritroveranno il loro supermercato, che era stato ristrutturato da appena un anno, identico a quello antecedente all’alluvione. Come sempre, per Coop Liguria, la priorità è tutelare la salute e la sicurezza dei Soci, dei consumatori e del personale: il punto vendita, pertanto, non è stato solo ripristinato sotto il profilo funzionale e riassortito, ma è stato sottoposto a un radicale e profondo intervento di sanificazione, come è doveroso in occasioni come queste”.

Con la riapertura tornerà operativo, con il suo consueto orario, anche il Punto Soci, l’ufficio a disposizione dei Soci di Coop Liguria per tutte le operazioni relative alla gestione del Prestito Sociale, del servizio di telefonia Coop Voce, delle polizze assicurative.