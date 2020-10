Nuove telecamere su Taggia: il Comune presenta un progetto da 379mila euro per la videosorveglianza

Il Comune di Taggia punta a migliorare il sistema di videosorveglianza cittadina. L’iter è stato seguito dall’assessore Espedito Longobardi con il comandante della Polizia Locale Vittorio Boeri.



Attraverso un progetto il Comune cercherà di ottenere fondi tramite un bando del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è arrivare ad installare sul territorio 26 nuove telecamere che si andrebbero ad aggiungere al centinaio di ‘occhi elettronici’ del circuito di videosorveglianza. Un progetto da 379mila euro dove il Comune comparteciperà con una spesa di 30mila euro circa.



Si tratta di 14 telecamere fisse, 5 dotate di lettore delle targhe e 7 speed dome (telecamere che possono essere orientate ndr). Le nuove apparecchiature verranno posizionate nelle aree maggiormente sensibili come ad esempio la superstrada, in prossimità dell’Aurelia bis, al confine con Riva Ligure, su via Colombo, via cornice e viale delle Palme all’incrocio con via Stazione. L’obiettivo è di andare a coprire quelle zone a forte transito che oggi risultano non completamente coperte, con un occhio di riguardo alle vie di accesso e uscita dal Comune.



Le nuove telecamere saranno in alta definizione e specifiche per la visione notturna oltre che per l’archivizione delle targhe dei veicoli. Infine verranno collegate alla linea internet ad alta velocità per garantire prestazioni migliori, in termini di resa dell’immagine in caso di una consultazione in tempo reale.