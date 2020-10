La ferrovia Cuneo-Nizza torna ad essere strategica, sosteniamo la sua candidatura tra i 'Luoghi del cuore' (Video)

Buone notizie sul fronte ferroviario della Valle Roya: lunedì 19 ottobre (ma si ipotizza anche domenica 18 ottobre), i treni potranno raggiungere Saint Dalmas de Tende, collegandolo con Breil e Nizza. Un importante passo per il recupero dell’attività della linea ferrata che, per parecchio tempo, costituirà il mezzo principale di trasporto in Valle Roya che, al momento, registra ancora delle località isolate.

Ci vorranno ancora altre giornate di lavoro per far giungere i treni a Tenda a causa di un tunnel che deve essere ripristinato, mentre alcuni carrelli hanno collegato la stessa Tenda con Limone Piemonte e il versante italiano.

La Cuneo-Nizza, linea ferroviaria messa da parte in questi ultimi anni dal sistema ferroviario, ma non dalle persone che la stanno votando nel concorso italiano dei luoghi del cuore e che è saldamente al secondo posto in classifica generale a duemila voti soltanto dal vertice, tornerà dunque ad essere strategica e ad assumersi il ruolo di elemento essenziale nei trasporti, anche internazionali, tra il Sud del Piemonte, la valle Roya e la Costa Azzurra oltre che la Riviera ligure di Ponente.

Se i carrelli stanno assicurando trasporti tra Limone Piemonte e Tenda, occorrono anche misure aggiuntive di sicurezza per dare il via libera ai vagoni ferroviari ed alle persone. L’inverno incombe e il ripristino della linea diviene fondamentale per tentare di evitare il definitivo spopolamento della splendida vallata che costituisce un enclave francese fra Piemonte e Liguria.

Un’ulteriore spinta alla piena valorizzazione della tratta potrebbe sicuramente venire da un aumento dei consensi collettivi nei confronti della Cuneo-Nizza impegnata nel concorso dei “Luoghi del cuore” promosso dal FAI: si può votare fino al 15 dicembre.