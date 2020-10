Cede il terreno sotto il ponte ferroviario ad Airole e Fanghetto: si allungano i tempi per il recupero della Ventimiglia-Cuneo? (Foto)

Si parla molto, in queste ultime ore e con la Statale 20 che è in condizioni drammatiche (in particolare in Francia), dell’importanza nell’immediato futuro della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo, per poter sperare ancora in un interscambio di passeggeri tra Liguria e Piemonte (e viceversa) e per un contatto con i paesi transalpini, senza dimenticare il collegamento tra la città di confine, Airole e Olivetta San Michele.

Nella zona di Airole e Fanghetto sono presenti visibili smottamenti ai piedi del ponte ferroviario della Ventimiglia-Cuneo, al momento unico collegamento possibile tra le due regioni a Ponente.

La situazione del terreno ai piedi dei pilastri potrebbe, quindi, provocare un rallentamento nel recupero della linea ferroviaria. Con la strada del colle di Tenda completamente da ricostruire, la ferrovia assume un’importanza cruciale per il collegamenti specie in ottica stagione sciistica 2021. Quella del 2020, purtroppo, è praticamente persa. Per la ricostruzione della strada serviranno anni, quindi la ferrovia potrà permettere i collegamenti con il basso Piemonte.

Sabato scorso a Limone Piemonte, alla presenza di Angelo Borrelli, c'è stato un piccolo battibecco tra l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi e il sindaco di Roccavione Germana Avena. "Possiamo anche triplicare le corse sulla linea - ha detto l'assessore. Ma non possiamo pensare di risolvere la situazione con i treni, perché non possono certo trasportare tutti". La Avena, benché non al tavolo di discussione, non ce l'ha fatta a non replicare: "E invece lo sarà, per i prossimi due, tre anni almeno!". Se sarà o meno la risposta ai collegamenti del territorio, al momento in alcune tratte è inagibile, così come sono molte le verifiche da effettuare. Con la difficoltà di essere divisa tra due Paesi.

Al momento le situazioni di criticità sono soprattutto nel tratto Breil-Olivetta San Michele dove pezzo della linea è parzialmente franato verso il fiume Roya. Il fatto non ha, fortunatamente, compromesso la geometria e la planimetria del binario ma attualmente non è percorribile senza una messa in sicurezza. Un altro tratto critico è nella zona degli scambi di San Dalmazzo di Tenda, sul viadotto che attraversa il torrente di Casterino. Per un tratto di 200 metri il pietrisco e la relativa posa cavi sono stati portati via dall'acqua. Alcuni danni anche al ponte che, per fortuna non è stato compromesso.

Il crollo del pietrisco è presente anche nella vicina galleria nei pressi degli scambi, per circa 400 metri. Altre due zone colpite dalla forza del fiume sono previsti a Vievola (erosione di un tratto da 50 metri oltre a pietrisco finito sulla linea): questi sono già stati ripristinati da RFI in collaborazione con la francese SNCF. Sul tratto italiano, in Piemonte, l'intervento di rimozione del binario da fango per un tratto di 300 metri, è stato concluso sabato 10 scorso.

Ora, per sveltire il lavoro di ripristino a sud di Breil, gli interventi potrebbero essere fatti in collaborazione fra SNCF ed RFI, vista la possibilità di intervento con mezzi d'opera dall'Italia. Intanto Rfi ha confermato i due pullman sostituitivi, con partenza da Ventimiglia, fermata ad Airole e capolinea a Olivetta San Michele con relativi ritorni.

Il bus parte da Olivetta alle 10.17, con fermata ad Airole alle 10,25 e a Bevera alle 10.37 con arrivo a Ventimiglia alle 10.47. Da Ventimiglia parte alle 10.44, con fermate a Bevera alle 10.54 e 11.06 e arrivo a Olivetta alle 11.14.

Al pomeriggio la partenza da Oilvetta è alle 17.06, fermate ad Airole alle 17.14 e Bevera alle 17.26 e arrivo a Ventimiglia alle 17.36. Ripartenza da Ventimiglia alle 18.37, fermate a Bevera alle 18.47 e 18.59 e arrivo a Olivetta alle 19.07.