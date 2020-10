Gianni Calvi, agente della Polizia Provinciale e amico di Marco Lanteri e Maurizio Moraldo, ricorda così i due operai morti lunedì scorso:

“Sono ancora un po a Molini di Triora. Sono solo. Non c' è più nessuno. Hanno portato via tutto. Sembra che non sia successo nulla. C'è un silenzio rotto solo dal torrente che scorre. Non sono credente ma per voi ragazzi spero di sbagliarmi. Fate buon viaggio”.