A Ospedaletti è un giorno triste per la morte di 'Romeo', il gatto più conosciuto del paese. Lo hanno investito e ucciso la scorsa notte.

Tutti lo vedevano in giro per le strade di Ospedaletti con il suo padrone Guido, lo aveva anche accompagnato a votare. “Ci mancherai tanto al bar, in spiaggia, in giro” scrivono alla nostra redazione da Ospedaletti.