Ciclismo: il savonese Giovanni Ottonello il migliore nella cronoscalata a San Romolo

Ottimamente organizzata dalla locale ASD U.C. SANREMO SSD, sé svolta oggi, domenica 11 ottobre 2020, una prova in salita con la Cronoscalata individuale da Coldirodi a San Romolo ( Passo del Marzocco per problemi viari ), che pare aver accontentato tutti i partecipanti, un po’ meno gli organizzatori visto la mancanza dei migliori scalatori e non della nostra provincia.

La vittoria è andata al savonese Giovanni Ottonello (Zena Bike) con il tempo di 21’10” coprendo il percorso di 7,5 km alla media di 19,843 kmh, buon 2° posto per l’imperiese Moraldo Denis (21’19”) e 3° Rosazza Amos (Aosta) 21’59”

Tra i vincitori di Categoria: Orengo (Uc Sanremo) Junior, tra i Veterani 2, Ruè Gianmarc (AlfoBike), Rella Michele tra i Super.A (Bicisport), tra i SuperB emerge Gigliotti Giuseppe (Uc Sanremo), tra le Donne B la Massaro Simona (Bicistore SV), e tra le Donne A la Katharine Hall (Amici Bike Sanremo).

Per tutti, la Società organizzatrice aveva preparato un sacchetto premi, ritirato con cautela, dopo l’arrivo tra la soddisfazione dei partecipanti.



Davide Punturiero



(in basso la classifica)