Calcio: l’Imperia torna sconfitta dalla trasferta contro il Derthona (2-0)

L’Imperia torna con una sconfitta dalla trasferta contro Derthona (2-0). Le parole di Matteo Fiani oggi in panchina al posto di Mister Lupo: “Abbiamo regalato un tempo poi due episodi ci hanno condannato. Non siamo riusciti a imporci nel primo tempo e sulle due occasioni ci hanno punito. Dispiace davvero tanto perchè i ragazzi ci hanno provato e sono rientrati mesti e arrabbiati nello spogliatoio. È un momento di difficoltà che non meritiamo".

Il Tabellino di Derthona Imperia 2-0

Derthona – Teti, Negri, Cirio, Lipani, Magnè cap., Emiliano, Concas (67’ Palazzo), Manasiev, Spoto (73’ Varela), Gueye (81’ Maione), Kanteh. All.: Pellegrini



Imperia – Dani; Fazio (46’ Calderone), Virga (88’ Sassari), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Malltezi (46’ Gnecchi), Sancinito, Giglio cap.; Capra, Donaggio. All.: Fiani



Marcatori: 19’ Gueye, 37’ rig. Spoto (D)

Ammoniti: Virga, Donaggio, De Bode (I), Emiliano (D)

Note: al 57’ Teti (D) para il rigore a Capra (I)

La Cronaca di Derthona - Imperia

15:01 - Via alla partita!

5’ subito una buona occasione per Imperia: Malandrino scende sulla sinistra, serve Capra al centro ma il suo destro viene bloccato dal portiere.

14’ cross dalla sinistra, il centravanti del Derthona mette alto di testa

19’ GOL DERTHONA: cross dalla destra. Gueye svetta su Fazio e trafigge Dani.

33’ il primo giallo del match è per Federico Virga.

36’ attacco del Derthona sulla sinistra: il cross viene intercettato da Fazio con la mano (che sembrava attaccata al corpo). L’arbitro assegna il penalty

37’ GOL DERTHONA: Spoto mette sotto l’incrocio e firma il 2-0

45’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, senza minuti di recupero.

50’ Imperia riversata in attacco, alla ricerca del pari.

55’ Capra per Virga sulla destra. Cross ribattuto dal difensore centrale, nei pressi della porta.

56’ rigore per IMPERIA: Capra ‘imbuca’ per Donaggio, il difensore interviene ed è rigore.

57’ Teti para il rigore a Capra.

60’ Donaggio in profondità, il tiro viene murato miracolosamente dal difensore

64’ contropiede del Derthona: Manasiev salta Scannapieco ma viene fermato da una grande uscita di Dani. Sul cross seguente, altro miracolo del portiere che alza in corner

65’ Spoto vicino al 3-0. La palla va ancora in angolo.

75’ Gnecchi al tiro: è centrale. Parata facile.

83’ Calderone ci prova: palla respinta in angolo

84’ dal corner, palla che balla nell’area piccola ma il difensore contrasta il tiro di Donaggio

87’ Sancinito su punizione sfiora la traversa.

90’+1 Sassari in diagonale: la palla sfiora il secondo palo.

90’+3 l’arbitro dice che può bastare così.