Presso la Questura di Imperia, inaugurata sala per audizioni protette con attrezzature donate dai Club Lions

Nei giorni scorsi si è svolta l’effettiva consegna ed inaugurazione della sala per le audizioni protette allestita presso la Questura le cui attrezzature sono state donate dai Club Lions della provincia di Imperia.

“Presenti, insieme al Questore dr. Pietro Milone, il Governatore Distretto 108 Ia3 Dottoressa Senia Seno, il Presidente di Circoscrizione Geom. Vincenzo Palmero, il Presidente di Zona Generale Giuseppe Criscuolo, il Presidente Lions Club Imperia La Torre Dottor Piero Puppo, il Presidente Lions Club Sanremo Host Cav. Roberto Pecchinino.

Un progetto molto importante, partito dall’esigenza di dotare la Questura di una sala per la audizioni protette indispensabile per l’ascolto di donne e minori che hanno subito violenza, reati particolarmente odiosi le cui vittime necessitano di un ambiente protetto per essere ascoltate e comprese.

Alcuni Club della Provincia di Imperia, interessati da un poliziotto della Questura, hanno da subito aderito al progetto, decidendo di donare i costosi materiali, per un totale di 1.800 euro.

Il Questore, nell’evidenziare l’importanza della strumentazione che è stata messa a disposizione della Questura, ha ringraziato i rappresentanti dei Lions Club per la particolare sensibilità dimostrata”.