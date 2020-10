Frontalieri, Mulé (Forza Italia): "Finalmente, da martedì 13 ottobre, la loro voce arriva direttamente in Parlamento"

“La voce dei frontalieri arriva finalmente in Parlamento. È proprio grazie alla mia proposta, accolta all’unanimità dagli altri gruppi politici, che dal prossimo martedì inizierà, nelle Commissioni riunite trasporti e lavoro, il ciclo di audizioni sulla mobilità dei lavoratori transfrontalieri.



Sarà fondamentale ascoltare direttamente la voce di chi rappresenta i frontalieri che, soprattutto in Liguria, durante l’emergenza sanitaria hanno subito notevoli disagi costretti a subire ore di coda ancora prima di iniziare a lavorare.



In questo modo il Parlamento potrà intervenire con atti concreti per evitare il ripetersi di situazioni umilianti. Un passo importante che si aggiunge all’approvazione del mio emendamento, durante l’esame del decreto legge Rilancio, con cui è stato riconosciuto un sostegno economico in favore dei lavoratori frontalieri che gli era stato negato dal Governo”.



Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.