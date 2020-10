Calcio, Eccellenza. Domani l’Ospedaletti riceve la Cairese al ‘Marengo’ di Diano Marina

Data e orario insoliti per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, la prima gara interna per gli orange.



Domani, eccezionalmente al sabato, l’Ospedaletti riceve al ‘Vladimiro Marengo’ di Diano Marina la Cairese. Fischio d’inizio alle 16.30.

I gialloblu sono in testa alla classifica grazie ai tre punti conquistati all’esordio con la vittoria contro la Sestrese (1-0).

Per il match mister Andrea Caverzan dovrà fare a meno di Mattia Agnese, Federico Allaria e Matteo Galiera. In forse Michele Mamone e Josè Espinal.