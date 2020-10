Automobilismo: domenica prossima i piloti del team 'Legend Sanremo' al campionato italiano di Varano

Domenica prossima, sul famosissimo autodromo di Varano de Melegari, si correrà la 4a prova del campionato italiano ‘Legend Cars’ e il Team Sanremo con i suoi piloti: Kevin e Vinicio Liguori, Danilo Laura e il nuovo arrivato Maurizio Massa.

“Pensare che l’autodromo, anche se molto bello in tutto il suo complesso, non è mai stato il mio preferito – ci racconta Vinicio – perché ogni problema mi è capitato lì e la ciliegina sulla torta è stata quella degli ultimi 3 giri della finale dell’Italiano 2018, quando mi si è rotto un pezzo da 20 euro nel cambio. Ma le cose cambiano e dopo la gara di novembre 2019, quando facevo la pole sotto il diluvio e Kevin faceva la pole in America al Mondiale, io vincevo a Varano e lui diventava Campione del Mondo, ora il circuito mi piace”.

“Dopo il mio primo anno completo di gare (nel 2019) sono notevolmente migliorato - ci spiega Danilo – e, infatti, con dei buoni piazzamenti sono riuscito a vincere il Campionato Italiano e anche quest’anno con la stessa strategia alla Prost dell’anno scorso, il campionato si presenta sotto una buona stella. Per cui a Varano giù di gasssss”.

“Io invece – continua Kevin – devo recuperare posizioni su tre piloti perché non avendo fatto due gare e con il punteggio che premia i regolaristi devo rincorrere, ma a me piacciono le sfide e Varano è sempre piaciuta ed è anche il primo autodromo su cui ho corso con la Legend e dove me ne sono innamorato”.

Maurizio invece nuovo entrato ci spiega: “Sono molto felice di essere entrato nel Team Legend Cars Sanremo. Giro in ‘Legend’ da un anno e mi sto ambientando molto bene, a vederle da fuori sembrano semplici e facili da guidare, ma questo tipo di macchina non ha aiuti elettronici e sei tu che devi capire con il fondo schiene e con il piede destro come portarla al limite”.