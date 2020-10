Altri quattro nuovi casi positivi per Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco. Il bilancio sale quindi a 233 persone colpite dal coronavirus, dall’inizio della pandemia.

Tre i pazienti in ospedale ma nessuno in terapia intensiva. Due i nuovi guariti che portano il bilancio a quota 209. Sono invece 20 quelli in sorveglianza attiva.