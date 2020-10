L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 9 al 16 ottobre

Ariete: tra incudini e martelli non saprete come agire riguardo un delicato contesto o un personaggio assai indigesto. Però con l’ausilio di Marte rinverrete la necessaria energia per far luce dentro di voi, chiarire equivoci o rinsavire dopo un periodo sufficientemente tosto! Prima di fare cavolate pensate alle conseguenze che ne potrebbero derivare e mordetevi la lingua per non perdere avventatamente tutto ciò che avevate costruito antecedentemente. Ugge da donnine false e sibilline.

Toro: le stagioni si susseguono, una dopo l’altra, ma quella del cuore e della speranza non tramontano mai e in mezzo al caos di questo delicato momento rimangono l’unico scoglio a cui aggrapparsi nei momenti più bigi. Un paio di dilemmi costelleranno finanze e lavoro così come non sono da escludere delle apprensioni per un anzianotto, dei cooperatori a cui dare una dritta, delle novelle e una meritata ovazione Nell’aderire a sagre o manifestazioni indossate la mascherina!

Gemelli: la settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia o un rapporto interpersonale. A ciò si aggiungeranno un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Incomodi intestinali e caos per studenti.

Cancro: vi darà una manina a risolvere qualche problemino questo splendido ultimo quarto di Luna che il 10 ottobre si forma a 17°10’ della vostra costellazione anche se tenderete, proprio come una castagna, a star chiusi in un riccio tenendovi dentro ogni magone. Sappiate comunque che presto otterrete una bella gratificazione, rivedrete una persona cara, amplierete il raggio d’azione o riceverete una inaspettata chiamata. In ambito privato qualche scaramuccia sciuperà il week end.



Leone: tempo di innovazioni e cambiamenti su vari fronti! Difatti con Marte sorridente comincerete ad intravvedere spiragli di chiarore e la soluzione di ciò che faceva ansimare anche se rendesi tassativo rimanere con i piedi poggiati a terra, chiudere definitivamente annosi capitoli e guardare all’avvenire più fiduciosamente. Rimane ancora una minuta angustia ma pure quella entro fine anno la debellerete! Un fatterello strano o una buffa coincidenza vi metterà sul chi va là.

Vergine: non agitatevi, non impuntatevi, non inalberatevi: queste risultano essere attualmente le regole fondamentali per portare termine ciò che vi siete prefissati … Fattibili dei fermenti tra le pareti domestiche o in un habitat piuttosto disorganizzato. Un progettino lambirà taluni innamorati mentre una preoccupazione sfiorerà chi ha congiunti anziani o malati. Nel contempo un esserino fragile andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato…



Bilancia: Marte fa l’antipatico generando malumore e rendendo i ritmi quotidiani faticosi così come molta attenzione andrà usata nelle transazioni e negli acquisti dove non tutto sarà come sembra… Oltretutto nel trattare con gente ottusa e scarsamente intelligente perderete le staffe mentre, in amore, ci sarà sia chi fa sbuffare che chi fa battere il cuore… Il freddo è per voi un nemico quindi quando uscite copritevi adeguatamente. Feste o sorpresine per chi compie gli anni.



Scorpione: tratterete con individui lunatici, instabili e furbi nel collocare egoismo ed interessi al di sopra di tutto ma, anziché mugugnare, contrastateli con frecciatine mirate affinché capiscano che nulla gli è dovuto e poi rilassatevi specie se recenti accadimenti hanno irritato! Tra coppiette scompaginate si insinueranno rosicchianti tarli e quantunque la goccia traboccasse dal vaso un litigio è quasi assicurato. Apprestatevi altresì a combini carini e a una notiziola atta a stupefare.



Sagittario: state pian piano riprendendovi da un periodo infecondo ma prima di tripudiare dovete ancora pazientare perché qualche inghippo, spuntando dal nulla, avrà il potere di innervosirvi od angustiarvi. Rammentate altresì che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione e che se questo, da una parte o dall’altra, viene meno, un patatrac è assicurato così come una faccenda finanziaria andrà in fretta delucidata. Fastidi a schiena, intestino, gola, stomaco o articolazioni. Crisi tra coniugi dissestati.



Capricorno: Saturno seguiterà a scompigliare delle giornate che anelereste essere più decenti e clementi … Invece vi toccherà trottare, far da messaggeri, pacieri, consiglieri, organizzatori, trascurando le vostre necessità… Una donna che ben conoscete andrà nel pallone un uomo stupirà e da fuori una insolita richiesta o notiziola giungerà … Minuta trasgressione mangereccia o ritrovo più ruspante di una gallina nostrana. Auguri da porgere e salute da salvaguardare.



Acquario: dal cielo riceverete buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, pensare di più a voi stessi e alla vostra serenità! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione…Fastidi da vento o pioggia.



Pesci: le stelline parteggiano per voi permettendo di dare ad uno specifico settore una significativa svolta e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti, valute o salute tirerete respiri di sollievo. In sovrappiù un soggetto di alte potenzialità vi indicherà la strada da seguire al fine di sbrogliare una matassa, investire qualcosina, risollevarvi il morale, tagliare rami secchi, dare un input alla quotidianità. Una marea di confusione invece lambirà studenti ed insegnanti.



Se usate la scala dei sogni arriverete a sfiorare le stelle …