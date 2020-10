L'Associazione Pànta Musicà- Amici della Musica organizza nuovi corsi e nuovi appuntamenti

L'Associazione Pànta Musicà- Amici della Musica A.P.S. da 25 anni si occupa di diffondere la conoscenza e l'amore per la musica e lo fa iniziando fin dalla prima infanzia. I corsi per i più piccoli sono tenuti in collaborazione con l'Associazione Pergolesi Vallecrosia, Musica in culla.

Sabato 10 ottobre Veronica Ioppolo, insegnante certificata, illustrerà ai genitori le basi della metodologia educativa di Musica in culla che riguarda l'apprendimento musico-motorio-espressivo dei bambini e che affonda le sue radici in alcuni principi della Music Learning Theory di Edwin Gordon seguendo gli approfondimenti e le ricerche di Beth Bolton.

Gli incontri si svolgono nella nuova sede di Pànta Musicà in via Vecchia Piemonte 83/4 a Imperia e sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione al numero 392-9516481.

Tramite i corsi per l'infanzia Pànta Musicà si propone di far sì che la musica sia per i piccoli soci, attraverso il gioco, un'opportunità di sviluppo sociale, affettivo e cognitivo per accompagnarli pian piano alla scelta consapevole del loro strumento musicale.

Domenica 11 ottobre sarà la giornata dedicata ai festeggiamenti dei 25 anni dalla fondazione e l’inaugurazione della nuova sede in via Vecchia Piemonte n. 83/4 concessa dall’ARTE.

L'evento avrà luogo alle ore 16 nei giardini antistanti la sede sociale e prevede la presentazione a cura di Fabrizio Lapenna, l' esecuzione "Tanti Auguri" per i 25 anni dalla fondazione da parte del corpo docente, l'esecuzione musicisti sezione classica Canto Dario Amoroso, Violino Giovanni Sardo, Pianoforte Leonardo Ferretti. Si procederà quindi con la premiazione da parte della giuria del Concorso Slockout, l'esecuzione musicisti sezione moderna Canto Ines Aliprandi, Alessandro Sappiolo, Chitarra Lorenzo Spinozzi, Sax Maurizio Ditozzi, Piano Diego Genta, Basso Mauro Demoro, Daniele Ducci.