Cucina d’autore firmata Elior al Casinò di Sanremo con le ‘Cene a Tema’: secondo appuntamento sabato 17 ottobre ‘Serata Toscana’

Dopo il successo della Serata a tema 'bollicine' con champagne Pommery, il calendario eventi autunnali del Casinò di Sanremo, che presenta i due esclusivi concerti ad invito con Fiordaliso il 31 ottobre e con Marco Masini il 6 dicembre, propone il gala dedicato ai piatti della Toscana.

Il secondo appuntamento con l’alta cucina, creato con la partnership di Elior, che firma la ristorazione della casa da fioco, unisce l’enogastronomia 'Doc' all’eccellenza culinaria, esaltando profumi e gusti tratti dalla più antica ma anche apprezzata tradizione culinaria toscana. Il fil rouge delle tre cene a tema è la creatività culinaria che si coniuga con le tipicità dei territori scegliendo accostamenti originali esaltati dalla presenza di vini pregiati.

Dopo la Serata Bollicine, in collaborazione con Pommery, sabato 17 ottobre verrà presentato il gala basato sulle tipicità della Toscana e, sabato 14 novembre, la cena sarà riservata ai piatti della cultura piemontese. Per partecipare alle 'Cene a Tema' è necessario prenotare allo 0184/595266). Il costo è fissato in 80 euro a persona vini inclusi. Sotto il menù del 17 ottobre:

Antipasto

Tortino di zucca e pancetta con crostini e crema di fegatini alla maremmana

Primo

Testaroli con salsa demi-glace al Chianti e funghi porcini locali al profumo di timo

Secondo

Filetto di Chianina al rosmarino con salsa tartufata e verdurine di stagione

Dessert

Zuccotto all’Alchermes con cantuccini toscani